Motocross-peli MXGP 24 päräyttää PlayStation 5- ja Xbox Series X/S -konsoleille

NACONin julkaisema MXGP 24 herättää ammattilaistason motocrossin henkiin virtuaalikuljettajan silmin.

Motocross on yksi suosituimmista moottoripyöräurheilulajeista ja sen virallinen peli MXGP 24 saapuu konsolipelaajien iloksi ensi kuussa. MXGP 24 vie pelaajat uhmaamaan kohtaloa kahdella renkaalla vuoden 2024 radoille, huipentuen lajin täysimittaisiin mestaruuskilpailuihin.

MXGP 24 -pelissä on mukana mojova kokoonpano motocrossin suosituimpia kuljettajia, kuten Jorge Prado, Jeffrey Herlings, Maxime Renaux ja Andrea Adamo MXGP- ja MX2-luokista. Yhteensä kuljettajia on tarjolla viisikymmentä. Kilpailuratojen ohella ajotaitoja pääsee harjoittelemaan neljän neliökilometrin kokoisella harjoitusalueella, jossa on kuusi erilaista rataa erilaisine ajomaastoineen.

MXGP 24 julkaistaan 28. marraskuuta PlayStation 5:lle ja Xbox Series X/S:lle. Pelikuvatrailerin voi silmäillä alta.

Lisää aiheesta: