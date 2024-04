Lunta tulee vaakatasossa, mutta siitä viis: PS Storen keväinen alennuskampanja lohkoo pelien hinnoista parhaimmillaan 75 prosenttia

PlayStation Storessa juhlistetaan kevään tuloa alennuskampanjalla – tämä siitäkin huolimatta, että ainakin Oulun korkeudella tupruttaa vielä lunta vaakatasossa.

Vuotuinen kevätale on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, joten toimikoon tämä muistutuksena: PS Storen hinnoista on viipaloitu pois parhaimmillaan peräti 75 prosentin siivu. Alennushintalapun on saanut tätä kirjoittaessa 3655 kohdetta, joista jokainen varmasti löytää omat suosikkinsa normaalia edukkaammin.

Koko valikoimaa pääsee katselemaan täältä.

Esimerkiksi tätä kaikkea on tarjolla