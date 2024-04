Gears 6 -julkistuksen sisältävän Xbox Showcasen huhuillaan ajoittuvan kesäkuun alkuun

The Verge huhuilee seuraavan Xbox Showcasen julkaisuajankohdan sijoittuvan kesäkuun 9. päivälle.

Vielä julkistamattomassa Xbox Showcasessa nähtäisiin tuolloin seuraava osa pitkäikäiseen Gears of War -sarjaan, jonka edellinen nimike Gears 5 (arvostelu) julkaistiin vuonna 2019. Vastaavia huhuiluja on kuultu alituiseen oikeaan osuvilta Jeff Grubbilta ja Tom Warrenilta, joten eiköhän julkistusta voi pitää jo aikalailla varmana.

Samaisessa Showcasessa ovat huhujen mukaan näytillä myös Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle sekä kuluvan vuoden Call of Duty -räiskintä – viimeksi mainittuhan on tätä nykyä Xboxin omaisuutta.

Xbox ei ole vielä julkistanut Showcase-lähetystään virallisesti.

