Ikoninen Matrix-leffasarja ei osoita luovuttamisen merkkejä – uusi osa työn alla The Cabin in the Woods -ohjaajalta

The Matrix -elokuvasarja näyttäisi jatkuvan vielä ainakin kertaalleen, kertoo Deadline.

Deadlinen mukaan seuraavan Matrix-rainan vetovastuu olisi Drew Goddardilla, jonka meriittilistalta voi bongailla niin The Martianin kaltaisia käsikirjoituksia kuin The Cabin in the Woodsin ohjauspestejäkin. Goddard hoitaisi tulevan Matrixin tapauksessa niin käsikirjoittajan kuin ohjaajankin tehtävät.

Matrix-veteraaneista mukana on kuuleman mukaan ainakin Lana Wachowski, tällä kertaa tosin tuottajan roolissa. Keanu Reevesin, Carrie Anne-Mossin tai muiden näyttelijöiden osallisuudesta ei ole tällä haavaa mitään tietoa.

Matrix-sarjan edellinen osa on kohtuullisen vähälle huomiolle jäänyt The Matrix Resurrections vuodelta 2021.