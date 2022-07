Luulitko olevasi kovakin Nintendo-fani? Tämä pyhättö mykistää paatuneimmankin keräilijän

Youtubessa vaikuttava sisällöntuottaja Nintendo Downunder on taas vauhdissa. Japanilaisen megayhtiön Nintendon yksi suurimpia faneja keräsi alkuvuodesta reippaasti huomiota videollaan "Nintendo Room Tour", jossa herra esitteli massiivista peli- ja tilpehööri -kokoelmaansa.

Ensimmäinen video oli kuitenkin vasta alkua. Vastikään julkaistu jatko-osa, loogisesti nimetty "Nintendo Room Tour Part 2", vetää katsojan hiljaiseksi. Ällistyttävän laaja Nintendo-kokoelma on tulvillaan tunnettuja helmiä, mutta kaappien välistä voi bongata todella mystisiä julkaisuja myös. Tavaran määrä on lisääntynyt entisestään, ja uusia lisäyksiä on ilmestynyt joukkoon reippaasti puolen vuoden aikana.

"Minun on jostain syystä vaikea löytää tilaa kaikelle", mies naureskelee esittelyn lomassa.

Tässä onkin hyvä tavoite paikallisille Nintendo-faneille näyttää, minkälaisia kokoelmia kotimaasta löytyy.