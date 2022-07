Ensi kuun PlayStation Plus -ilmaispelit paljastuivat ennen aikojaan – luvassa kova kattaus kehuja saaneita pelejä

Ensi kuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat jälleen paljastuneet ennen aikojaan, mikäli Dealabs-sivustoa on uskominen.

Dealabs on osunut maaliin useat kerrat aiemmin, joten kyseessä on astetta uskottavampi tietolähde. Heinäkuussa tarjolla olisi tietojen mukaan seuraavat pelit:

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 on kaksi männävuosien skeittauspeliä nykyraudalle päivittävä nimike. Se keräsi arviossamme kosolti kehuja muun muassa koukuttavista aktiviteeteista ja ulkoasusta. "Vicarious Visions on tehnyt kertakaikkisen upeaa työtä palauttaessaan rakastetun sarjan takaisin maailmankartalle", kerrotaan arvostelussamme, jota lukemaan pääsee tästä linkistä (klik).

Yakuza: Like a Dragon on Yakuza-pelisarjan seitsemäs (tai kahdeksas, jos Yakuza 0 lasketaan mukaan) osa, joka aloittaa uudella tarinalla sekä uutuuttaan kiiltävällä päähahmolla. Roolipelin muotoon muuttunut nimike iskee arviomme mukaan kuin lohikäärme, mutta pölisee kuin jauhosäkki. "Lopputulos on viihdyttävä kokemus, jossa on muutamat alamäet mutta sitäkin enemmän hopeareunuksia. Niin konkareille kuin vasta-alkajillekin", on arvostelumme loppukaneetti. Klikkaa tiesi arvioon klikkaamalla tästä (klik).

Little Nightmares puolestaan kertoo keltaiseen sadetakkiin pukeutuneen Six-hahmon tarinan läpi groteskin maailman. "Muutamassa tunnissa koettu kauhumatka jättää positiivisen maun suuhun. Lyhyestä kestostaan huolimatta Little Nightmares kertoo ehjän tarinan, tarjoilee monipuolista toimintaa ja pulmailua sekä esittelee omaperäisen maailman", todetaan arviossamme, joka antoi nimikkeelle täydet viisi tähteä. Arvostelu, sen makuun pääsee klikkaamalla tästä (klik).