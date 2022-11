Maailman nyypein pelaaja tekee paluun – Clueless Gamer alkaa uusilla jaksoilla

Conan O'Brienin luotsaama Youtube-sarja Clueless Gamer palaa uusin jaksoin.

Kyseessä on kymmenen vuotta sitten käynnistynyt sivuprojekti, jossa Conan pelaa uusimpia hittijulkaisuja vailla harmainta aavistusta siitä, mitä on tekemässä. Vuosien varrella sarja keräsi kasoittain julkimoita vieraaksi testaamaan tunnettuja pelisarjoja. Conan siirtyminen podcastien maailmaan jätti perinteisen formaatin kuitenkin sivuun. Karanteenin aikana sitä yritettiin elävöittää Good Game, Nice Try -podcastina, joka ei kuitenkaan saavuttanut samanlaista suosiota.

Perinteisempää Clueless Gameriä nähtiin viimeksi reilu vuosi sitten, kun Conan ja koomikko JB Smoove testasivat KonsoliFINissäkin arvosteltua Biomutant-seikkailua.

Julkaistussa maistiaisessa Conan ja hänen kollegansa Aaron Bleyaert sukeltavat Plague Tale: Requiemin painajaismaiseen maailmaan, jonka arvostelun voi lukea täältä.

Uuden jakson julkaisupäivästä ei ole vielä tietoa, eikä myöskään siitä, onko kyseessä pidempi vai vaan hetkellinen hairahdus takaisin videopelien pariin.

Mikäli Conanin pöhköily videopelien parissa ei ole vielä tuttua, sarjan hauskimpiin hetkiin voi tutustua paremmin tästä linkistä.