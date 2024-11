Itse Hideo Kojima vierailee uudessa Conan O'Brienin Clueless Gamer -jaksossa

Conan O'Brien tiimeineen on julkaissut pitkästä aikaa uuden Clueless Gamer -jakson.

Conanin Clueless Gamer -hahmo on arvostellut pelejä omintakeiseen tyyliinsä jo pidemmän aikaa. Tällä kertaa hänen ja kiintiönörttikaverinsa Aaron Bleyaertin käsittelyssä on Kojima Productionsin Death Stranding: Director's Cut. KonsoliFINin arvostelussahan on muuten ollut perusversio sekä PC:lle että PlayStation 4:lle.

Lisää aiheesta:

Conan luonnollisesti tuskailee Death Strandingin suhteen muun muassa pitkien alkuvideoiden ja tylsäksi käyvän ruumiinkanniskelun kanssa. Loppuviimein miekkosen tavoitteena on kuitenkin kaivella pelistä oma cameo-roolisuoritus, mihin neuvoa haetaan lopulta itse Hideo Kojimalta. Kehittäjäveteraani lupaa samassa yhteydessä, että Conanilla on toki rooli myös jossain miehen tulevassa pelissä ja tämäkös on aikoinaan Suomessakin vierailleen hauskuuttajan mieleen.

Death Strandingille työstetään paraikaa myös jatko-osaa, joskin On the Beach -lisäosan saavan nimikkeen julkaisuaikataulusta ei ole vielä tietoa.

Lisää aiheesta: