Ensi viikolla tulee Netflix-tunnareille taas käyttöä: Will Arnett tähdittää rikossarjaa, jonka julkkisvieraat ovat enemmän tai vähemmän kujalla

Petri Katajan blogi

Me täällä KonsoliFINissä pidämme televisiosarjoista. Joskus enemmän (mm. Hawkeye ) ja joskus vähemmän (mm. The Bad Batch ). Oli miten oli, ensi viikolla Netflixiin saapuu sarjauutukainen, joka vaikuttaa idealtaan suoranaisen nerokkaalta.

Kyseessä on Murderville, Will Arnettin tähdittämä ja tuottama rikossarja, jonka julkimovieraille ei ole annettu käsikirjoitusta.

Hyvällä tapaa kujalla

"Eksentrinen etsivä Terry Seattle tekee yhteistyötä tietämättömien julkkistähtien kanssa tutkiakseen sarjaa murhia tässä improvisatiivisessa rikoskomediassa", kuuluu Murdervillen virallinen kuvaus.

Tämä tahtoo sanoa, että kyseessä ei ole se perinteisin rikossarja. Arnett ja muut kanssanäyttelijät ovat perehtyneet jaksojen käsikirjoitukseen, mutta vaihtuva julkimovieras joutuu improvisoimaan kaiken aina hänen hahmonsa käyttäytymisestä dialogiin asti. Ja jos oikein hyvin käy, selviää lopulta myös murhaajan henkilöllisyys.

Trailerin perusteella luvassa on paljon hyvänlaista hölmöilyä sekä vieraiden tahatonta tirskuntaa. Vieraiksi kuuteen jaksoon on saatu näyttelijät Annie Murphy (Schitt's Creek), Kumail Nanjiani (Eternals), Sharon Stone (Basic Instinct), koomikko Ken Jeong, entinen NFL-pelaaja Marshawn Lynch sekä talk show -isäntä Conan O’Brien.

Etenkin O'Brienin tähdittämältä jaksolta on lupa odottaa paljon, sillä talk show -mies on tunnettu hauskuuttaja eikä trailerin perusteella naurulta vältytä tälläkään kertaa.

"Luulen, että ihmiset pitivät ajatuksesta, että he voivat tulla mukaan opiskelematta dialogia, ja he pystyivät olemaan omia itsejään sekä antaa vain mennä", Arnett kertoi The Hollywood Reporterille. "Ja minun täytyy antaa tunnustusta näille ihmisille, koska se on helvetin pelottavaa."

Murdervillen kaikki kuusi jaksoa ovat katsottavissa päivämäärällä 3.2. Netflixissä.

Lue myös: