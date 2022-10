Marraskuun PS Plus -ilmaispelit paljastuivat totutusti jo ennen virallista julkistusta

PlayStation Plus Essential -jäsenet saavat varsin mellevää pelattavaa marraskuussakin, mikäli useimmiten oikeaan osuvaa Dealabsia on uskominen.

PlayStation Plus -ilmaispelit säännönmukaisesti paikkansapitävästi vuotaneen Dealabsin mukaan kaikki PS Plus -jäsenet pääsevät käsiksi kolmeen nimikkeeseen, kuten tapana on. PS4:llä ja PS5:llä päästään tahkoamaan Team Ninjan Nioh 2 -seikkailua sekä samaisilla alustoilla fysiikkapuzzleilu Heavenly Bodiesia. Ainoastaan PS4:n valikoimissa puolestaan nähtäisiin kaksi Potter-seikkailua niputtava LEGO Harry Potter Collection. Arvostelulinkit koko kolmikkoon on listattuna uutisen lopussa.

PlayStation Plus -nimikkeet menevät marraskuussa vaihtoon heti tiistaina, kuun ensimmäisenä päivänä.

