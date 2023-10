Hauskalla työleirillä avaruudessa – arvostelussa Heavenly Bodiesin Cleanup DLC -lisäsisältöpaketti

Cleanup tarkoittaa vapaasti käännettynä siivousta. Sitä onkin paljon tiedossa, kun kaikki on hyrskyn myrskyn avaruusasemalla. Viihdyttävän Heavenly Bodiesin lisäsisältöpaketti laajentaa emopeliä alkuperäisen kampanjan mittaisella kokonaisuudella.

Jälkipuintia pimeydessä

Painovoimattomassa kodissa paikkojen pitäminen puhtaana vaatii normaalia enemmän yritystä. Kaikki täytyy kiinnittää johonkin tai muuten esimerkiksi ruuvimeisseli leijailee väärään tuulettimeen. Liikkuminen on jo tarpeeksi vaikeaa fysiikan lakien vaikuttaessa kaikkeen, saati sitten järjestyksen ylläpitämiseen. Cleanup-paketti starttaa suoraan alkuperäisen tarinan jälkeen, kun (juonipaljastuksia!) asemalla on tapahtunut hieman isompi katastrofi. Tekniikka pitäisi saada takaisin kuntoon, tietoliikenneyhteydet pelaamaan ja pahimmat happivuodot tilkittyä. Apuna on jälleen kerran työkaluja, opaskirja ja mahdollisesti jopa kolme kaveria.

Jihaaa!

Lisäsisältöpaketti on jaettu seitsemään työpäivään. Prioriteettilistalta lähdetään ruksaamaan asioita päivä kerrallaan pois. Aluksi sammutellaan tulipalot vaahtosammuttimella, jota voi myös hyödyntää vapaasti lentelyyn. Suihkumoottori! Seuraavaksi sitten jauhetaan metallia uusiotarkoitukseen, yhdistellään kaapeleita antenneihin ja poraillaan virtapaneeleita takaisin paikoilleen. Työtä ja haastetta riittää.

Nelistään sekaisin

Ja aivan kuten alkuperäisessä pelissä, liikkuminen tuntuu olevan vaikein osuus. Avaruuspukuinen hahmo kun kieppuu ja heiluu vapaassa tilassa ilman päämäärää. Kontrollit ovat pysyneet samoina, joten heppu luottaa neljään raajaansa, joille jokaiselle on dedikoitu nappi. X:llä tartutaan työkaluihin. Eli käytännössä yhdellä kädellä napataan seinästä kiinni, toisella hamuillaan jo seuraavaa tarttumapintaa jalkojen sätkiessä epämääräisesti perässä. Kamerakulmaa saa onneksi resetoitua vapaasti, ettei suuntavaisto katoa lopullisesti.

Manuaali kannattaa oikeasti lukea.

Siivoilu vaatii useita eri työvaiheita ja -kaluja. Tällä kertaa leikitään muun muassa magneetin ja pulttipyssyn kanssa. Avaruuspuvussa on onneksi muutamia kiinnityspisteitä, joihin työvarusteet saa roikkumaan siirtymäajoiksi. Sitten taas porakone vyöltä ja suorittamaan. Yhdessä homma onnistuu rivakammin, mutta kapeat käytävät aiheuttavat myös törmäilyä, tuskastumista ja naurua. Neljä kosmonauttia samassa tilassa ei ole hyvä idea!

Työkalut molemmissa käsissä on huono idea.

Vaikka tavoitteet tuntuvat aluksi vaativilta, yleensä ne onnistuvat kuitenkin yrityksen ja erehdyksen kautta. Heavenly Bodies tarjoaa sarjakuvamaisen, viihdyttävän sekamelskan, jonka keskiössä on kuitenkin toimiva pelimoottori. Jos piti alkuperäisestä nimikkeestä, niin en keksi mitään syytä, miksei DLC-paketti viihdyttäisi myös. Pituuttakin on useampi tunti tarjolla.