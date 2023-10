Mass Effectille kumartava Rogue Angels -lautapeli sai tavoitteensa täyteen Kickstarterissa

Emil Larsenin eli Suntzu Gamesin luoma pöytäroolipeli Rogue Angels - Legacy of the Burning Suns on raivannut tiensä Kickstarterista julkaisuun. Sitä tuki 1902 ihmistä, jotka antoivat roposia yhteensä 140 445 euroa.

Rogue Angels on kumarrus tunnetun scifi-sarja Mass Effectin suuntaan. Se on 1-4 pelaajalle suunnattu seikkailu, jossa on useita vaihtoehtoisia juonikäänteitä, kehittyvät hahmot ja toisiinsa nivoutuvat tarinat. Lisäksi valinnoilla on merkitystä, aivan kuten alkuperäisessä videopeliversiossa.

Rogue Angelsissa on 80 erilaista tehtävää, jotka vaihtelevat hiiviskelystä uskaliaisiin pelastus- ja sabotaasitehtäviin. Se on suunniteltu mukautumaan useisiin pelityyleihin.

