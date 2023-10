PlayStation Plus -katalogin lokakuun pelit paljastettiin – ihan virallisesti

Sony on paljastanut lokakuussa PlayStation Plus -katalogiinsa saapuvat uudet pelit. Aiemmin uutisoidut vuodot pitivät jälleen paikkansa.

Lokakuun tarjonta on teemaltaan synkänpuoleinen. Tarjolla on esimerkiksi hyytävä selviytymiskauhu Alien: Isolation sekä kehuja niittänyt Disco Elysium – The Final Cut. Pelit saapuvat ladattavaksi Extra- ja Premium-tilaajille 17. lokakuuta.

Lokakuun tarjonta kokonaisuudessaan:

Premium-tilaajat pääsevät lisäksi käsiksi seuraaviin tuotoksiin: