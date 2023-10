Pelialan historian suurimmat kaupat vahvistuivat lähes kahden vuoden väännön jälkeen: Activision Blizzard King on nyt virallisesti osa Xboxin studioarsenaalia

Microsoft ja Activision Blizzard King ovat vihdoin saaneet kohutut kauppansa päätökseen.

Microsoft ja Activision Blizzard ilmoittivat halustaan lyödä hynttyyt yhteen jo tammikuussa 2022, siis liki parisen vuotta takaperin. Nyt kaupat saatiin kunnialla pakettiin Iso-Britannian kilpailuviranomaisten hyväksyttyä suunnitelmat pitkän väännön jälkeen. Kauppahinta on loppupeleissä 68,7 miljardia dollaria, mikä tekee yhdistymisestä pelialan historian hintavimman.

Kauppojen jälkeen Xbox Game Studios saa repertuaariinsa muun muassa Call of Dutyn, Diablon, Warcraftin, Overwatchin, StarCraftin, Guitar Heron, Spyro the Dragonin, Tony Hawkin, Crash Bandicootin ja mobiilistudio Kingin Candy Crush Sagoineen. Activision Blizzard on lupaillut peliensä alkavan tipahtelemaan Xbox Game Pass -palveluun ensi vuoden aikana. Call of Duty -räiskinnät ovat jatkossa saatavilla PC:n ja Xboxin lisäksi Sonyn ja jopa Nintendon alustoilla.

Activision Blizzardin kohua herättänyt pomohahmo Bobby Kotickin on kerrottu jatkavan tehtävissään Phil Spencerin alaisuudessa ainakin vuoden loppuun saakka.

Microsoftin tiedotteen voi lukea täältä.

