The Mediumia ei nähdä nykyisellä konsoliraudalla – julkaistaan joulukuussa PC:lle ja Series S/X:lle

Bloober Team paljasti The Medium -kauhuilun julkaisuajankohdaksi joulukuun 10. päivä.

The Medium julkistettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2012, jolloin pelin oli tarkoitus ilmaantua Xbox 360:lle, PlayStation 3:lle sekä Wii U:lle. Matkan varrella näkövinkkeli on kuitenkin vaihtunut kolmanteen persoonaan, minkä lisäksi mukaan on tullut uuden konsoliraudan sukkelaa taustalatausta hyödyntävät kaksi erillistä pelimaailmaa. The Mediumin ääniraidan on muuten työstänyt Silent Hill -säveltäjä Akira Yamaoka.

The Medium julkaistaan PC:lle sekä Xbox Series S/X:lle, ei siis lainkaan nykyiselle konsoliraudalle.