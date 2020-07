Microsoft paljasti Dragon Quest XI:n saapuvan Xbox Onelle.

Vuonna 2017 Japanissa julkaistu Dragon Quest XI on levinnyt hiljalleen alustalta toiselle. Seikkailu on tähän asti ollut pelattavissa PC:llä, PlayStation 4:llä ja Nintendo Switchillä. Nyt se on vihdoin tulossa myös Xbox Onelle.

Xbox Series X -esittelyssä kerrottiin, että roolipelin "lopullinen painos" julkaistaan Microsoftin konsolilla 4. joulukuuta. Dragon Quest XI tulee olemaan saatavilla myös Xbox Game Passin kautta.