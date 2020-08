Microsoft paljasti syyskuun Games with Gold -pelinelikkonsa – asemasotaa New Yorkissa ja värikästä tasohyppelyä

Microsoft on paljastanut, mitä ilmaispelejä syyskuussa heitetään maksutta kultajäsenten ulottuville.

Nelikon nimekkäin peli taitaa olla kiistatta Ubisoftin Tom Clancy's The Division, joka tosin lienee jäänyt suosiossa jo oman jatko-osansa jalkoihin. Tämän lisäksi mainitsemisen arvoinen on Xbox 360:n de Blob 2, jota on kehuttu varsin toimivaksi ja hassunhauskaksi tasohyppelyksi.

Koko Games with Gold -valikoima päivämäärineen näyttää seuraavanlaiselta:

Tom Clancy's The Division (Xbox One, 1.9.-30.9.2020)

The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One, 16.9.-15.10.2020)

de Blob 2 (Xbox One, Xbox 360, 1.9.-15.9.2020)

Armed and Dangerous (Xbox One, Xbox 360, 16.9.-30.9.2020)

Lisätietoja voi lueskella tuttuun tyyliin Xbox Wire -uutissivustolta, täältä.