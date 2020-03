Miehiä tuijottavat vuohet – Goat of Duty -verkkoräiskintä ladattavissa ilmaiseksi Steamista

Early Access -nimike Goat of Duty on tarjolla ilmaiseksi Steamissa huhtikuun alkuun saakka.

Vuohien tähdittämä kuolemanottelu Goat of Duty on viihdyttävän kummallinen ensimmäisen persoonan ammuskelu. Tapahtumarikas moninpeli on saanut Steamissa erittäin myönteisen kokonaisarvion. Perusideana on perinteinen verkkoräiskintä, mutta tässä hulluttelussa sotilaat ovatkin aseistettuja sorkkaeläimiä.

Lataa Raiser Gamesin heinäkuussa 2019 julkaisema Goat of Duty nyt Steamista.

Kato pelin julkaisutraileri alta.