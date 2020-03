Half-Life: Alyxin tarkka julkaisuaika julki

VR-peli Half-Life: Alyx julkaistaan PC:lle maanantaina 23.3 seitsemältä illalla Suomen aikaa.

Pelin voi ladata Steamista ennakkoon perjantaista 20.3 lähtien. Valmiiksi ladattu peli asentuu ja aukeaa pelattavaksi julkaisuhetkellä.

Sarja onkin ollut tauolla jo 13 vuotta. Valve on kertonut Alyxin olevan heidän isoin peliprojektinsa tähän mennessä. Kehittäjätiimi on ollut yhtiön suurin yhden pelin kimpussa työskennellyt poppoo, ja kolmasosa porukan jäsenistä on ollut työstämässä sarjan aiempiakin osia. Muistamisen arvoista on myös, että kaikki sarjan edelliset osat ovat pelattavissa ilmaiseksi Steamin kautta Alyxin julkaisuun saakka.

Alla vielä muutama gameplay-video tulevasta pelistä: