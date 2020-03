Megamaaliskuu-alennuskampanja pisti hintoja uusiksi PlayStation Storessa

Sony on käynnistänyt PS Storessa Megamaaliskuu-nimellä kulkevan alennuskampanjan.

Kampanjaan kelpuutettuja pelejä on Megamaaliskuun myötä tarjolla parhaimmillaan 85 prosentin alennuksella. Yhteensä mukana on liki 300 tuotetta, joihin toki lukeutuu pelien lisäksi erilaisia kausipasseja ja lisäosia. Mahdollisista tärpeistä mainittakoon Ghost Recon Breakpoint (19,95 e), WRC 8 (16,95 e) sekä Warhammer: Chaosbane (16,95 e). Kotimaisittain korvan taakse on syytä pistää NHL 20, jonka perusversio irtoaa alta kolmenkympin.

Huhtikuun ensimmäiseen päivään saakka jatkuvan megamaaliskuun valikoimaa voi selata täältä.