Monkey Islandin luoja Ron Gilbert ei tiennyt uudesta pelisarjaan perustuvasta seikkailusta – "Se tapahtui selkäni takana"

Sunnuntaina Xbox Games Showcase -presentaatiossa esiteltiin Sea of Thieves -pelin uutta lisäsisältöä, joka perustuu Monkey Island -pelisarjaan. Esityksen jälkeen selvisi, että muun muassa Monkey Islandin luojana tutuksi tullut Ron Gilbert ei kuitenkaan ole tässä projektissa mukana.

Asia tuli ilmi, kun yksi Mastodon-palvelun käyttäjä kysyi Gilbertiltä, josko hän on mukana kehittelemässä tulevaa seikkailua. "Ei. Minulle ei edes kerrottu siitä. [Se] tapahtui selkäni takana", kuului Gilbertin vastaus.

Tässä välissä traileri Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island -lisäsisällöstä, joka saapuu Sea of Thieves -peliin ilmaiseksi alkaen päivämäärällä 20.7.

Gilbertin pelistudio Terrible Toyboxin PR-edustaja on kuitenkin edellisten kommenttien jälkeen ehtinyt selventämään asiaa. "Ronin Mastadonin viesteissä oli epäselvyyttä, joten haluamme tarjota selvennyksen."

"Disney antoi hänelle esittelyn projektista kohteliaisuuden vuoksi, mutta peli oli tuolloin pitkällä kehitysvaiheessa, eikä hänelle annettu mahdollisuutta olla mielekkäästi mukana", edustaja selitti. "Hän välittää syvästi Monkey Islandista ja toivottaa [Sea of Thieves -kehittäjä] Raren tiimille menestystä projektissa."

