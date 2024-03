Xboxin Sea of Thieves on PlayStation 5:n digitaalisten ennakkotilausten kärkipäässä

Merirosvoseikkailu Sea of Thieves on lukuisten digitaalisten PlayStation 5 -kauppapaikkojen ennakkotilauslistojen kärjessä.

Alunperin Xboxin konsoliyksinoikeutena julkaistu Sea of Thieves nauttii nyt suosiota Sonyn konsolin omistavien keskuudessa. Premium Edition on tällä hetkellä listaykkönen PS5-konsolikaupan ennakkotilaussivulla Yhdysvalloissa, kun pelit lajittelee myydyimpien mukaan. Peliä ennakkotilataan siis enemmän kuin esimerkiksi MLB The Show 24:ää, Star Wars Battlefront Classic Collectionia, Dragon's Dogma 2 Deluxe Editionia, Elden Ring: Shadow of the Erdtreetä tai Rise of the Roninia.

Suomessa Sea of Thieves: Premium Edition on toisella sijalla heti Dragon's Dogma 2 Deluxe Editionin jälkeen, ja aavistuksen vaatimattomampi perusversio on kolmannella sijalla. Myös Isossa-Britanniassa Sea of Thieves: Premium Edition keikkuu ykkössijalla ja pelin muut versiot ovat niin ikään kymmenen suosituimman joukossa.

Sea of Thieves ilmestyy PlayStation 5:lle huhtikuun 30. päivänä. Se sisältää ristiinpeluutuen, joten Xbox-, PS- ja PC-pelaajat pääsevät seilailemaan keskenään.

