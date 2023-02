Monster Hunter -hengenheimolainen Wild Hearts esittäytyy uudella tarinatrailerilla

Monsterinmetsästyspeli Wild Hearts esittäytyy uudella tarinaa pohjustavalla trailerillaan.

Welcome to Minato -nimeä totteleva tarinatraileri kertaa pelimaailmaa aiemmin myllänneitä tapahtumia. Esittelyssä on myös kotikylänä toimiva Minato ja sen monipuoliset asukkaat Natsume-sepästä Susura-tieteilijään, näitä uhkaavia jättihirviöitä unohtamatta. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Electronic Artsin ja Koei Tecmon julkaisema, Omega Forcen kehittämä Wild Hearts julkaistaan helmikuun 17. päivä PC:lle, Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation 5:lle.