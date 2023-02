Helmikuun PS Plus -lisäykset valuivat julki Extra- ja Premium-jäsenyyksien osalta

PREMIERE

February 2023 PS Plus Game Catalog additions

🔹Horizon Forbidden West

🔹Scarlet Nexus

🔹Resident Evil 7: Biohazard

🔹Borderlands 3

🔹And more to come...

⌛️Available from February 21th#PlaystationPlus #Extra #Premium #Playstation pic.twitter.com/4gsufdUEOc

— billbil-kun (@billbil_kun) February 15, 2023