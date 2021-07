Capcom päiväsi Monster Hunter: Legends of the Guild -elokuvan. Tuoreen trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Pure Imagination Studiosin vuonna 2018 julkistama 3D-animaatio perustuu Monster Hunter -pelisarjaan. Legends of the Guild seuraa nuoren Aidenin taistelua kylänsä puolesta. Itseään metsästäjäksi kutsuvan nuorukaisen on kohdattava Elder Dragon, jotta elämä kylässä olisi turvattu.

Monster Hunter: Legends of the Guild saa ensi-iltansa 12. elokuuta yksinoikeudella Netflixissä.