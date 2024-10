Lokakuun PlayStation Plus -valikoiman lisäykset vahvistettiin Premium- ja Extra-jäsenille

Sony on paljastanut lokakuun Plus-lisäykset Extra- ja Premium-jäsenille.

Lokakuu tuo mukanaan peräti 10 uusvanhaa nimikettä PlayStation Plus -valikoimiin ja vielä neljä ekstrapeliä pelkästään Premium-tason jäsenille – viimeksi mainituista The Last Clockwinder rullaa vieläpä ainoastaan PS VR2:lla. Lisätietoja PlayStation Blog -tiedotteesta, täältä.

Koko listauksen voi katsoa alta mahdollisten arvostelulinkkien kera. Lisäyksiä voi lisätä lataukseen lokakuun 15. päivä alkaen.

Game Catalog – Extra- ja Premium-jäsenille:

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands | PS4

Classics & PS VR2 – Premium-jäsenille: