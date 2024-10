Sega laajentaa repertuaariaan elokuvamaailmassa – Shinobi-elokuva tekeillä yhteistyössä Universalin kanssa

Japanilaisyhtiö Sega on laajentamassa repertuaariaan elokuvien maailmassa.

Sonic-siilen ohella valkokankaalle on nyt ensi kertaa suuntaamassa Joe Musashi, Shinobi-pelisarjasta tuttu ninja, joka nähtiin ensi kerran pelihalleissa jo vuonna 1987. Ihmisnäyttelijöiden voimin toteutettava elokuva tuotetaan yhdessä Universalin kanssa, minkä lisäksi ohjaajaksi on varmistunut Sam Hargrave (Extraction-sarja) ja käsikirjoittajaksi Ken Kobayashi (Sunny, Move On).

Elokuva on Universalin kannalta luonnollista jatkumoa heidän tuottamilleen videopelirainoille. Illuminationin ja Nintendon kanssa yhteistyössä tehty The Super Mario Bros. Movie tuotti globaaleilla lippuluukuilla yli 1,4 miljardia Amerikan dollaria, kun taas Blumhousen kera tuotettu Five Nights at Freddy’s nettosi yli 290 miljoonaa. Segan Sonic-elokuvat ovat puolestaan tuottaneet satoja miljoonia dollareita nekin.

Uusi Shinobi-peli paljastettiin viime vuoden lopulla, yli kymmenen vuotta edeltäjänsä jälkeen, joskin siitä tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Sega taas työstää paraikaa myös kolmatta Sonic-elokuvaa, jonka on tarkoitus ilmaantua leffateattereihin vielä juuri ennen joulua eli 20. päivä joulukuuta, ainakin Yhdysvalloissa. Rooleissa nähdään ja kuullaan muun muassa Ben Schwartzia, Jim Carreyta ja Idris Elbaa. Ensiesiintymisensä elokuvasarjassa tekevän Shadow-siilin äänenä mörisee Keanu Reeves.