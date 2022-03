Muistutus – yli 120 pelin paketti myynnissä 98,4 % alennuksella alle kahden vuorokauden ajan

Noin kahden vuorokauden ajan myynnissä oleva yli 120 videopelin paketti on myynnissä hulppealla 98,4 % alennuksella. Paketin arvoksi arvioidaan noin 2200 euroa ja alennuksen myötä hinnaksi muodostuu 36,39 euroa.

Tempauksen takana on Humble Bundle -pelikauppa, joka markkinoi pakettia nimellä Stand With Ukraine. Vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa Ukrainan tukemista.

Stand With Ukraine -paketti sisältää yli 120 peliä, kirjaa ja ohjelmistoa. Nimekkäimpiin julkaisuihin kuuluvat Metro Exodus, Back 4 Blood, Satisfactory, The Long Dark, Spyro Reignited Trilogy, Quantum Break, Slay the Spire, Nex Machina, Endless Space 2, Kerbal Space Program, System Shock: Enhanced Edition, Wargroove, kaikki kolme Amnesia-peliä, Sunset Overdrive, Max Payne 3 ja Fable Anniversary.

Paketin voi ostaa täältä. Perjantaiaamuun mennessä pelikokoelmaa oheislisukkeineen on ostettu jo noin 14,5 miljoonan euron edestä.