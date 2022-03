Wanderlust-kehittäjän tuleva peli tutkii yleismaailmallisia teemoja ja pelaajan omia tuntemuksia

Focus Entertainment julkaisee uuden pelin puolalaiselta Different Tales -studiolta.

Different Talesin aiempiin peleihin kuuluvat Wanderlust-sarja ja Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Tulevan pelin kerrotaan olevan elämäntarinan ja simulaatiopelin sekoitus, jonka luvataan tarjoavan mukaansatempaavan ja hyväntahtoisen kokemuksen. Pelaajat pääsevät tutkailemaan niin yleismaailmallisia teemoja kuin omia tuntemuksiaankin.

"Kumppanuutemme Different Tales -tiimin kanssa perustuu yhteisiin arvoihin, toivon tuomiseen. Visiota tukee kerronnallinen huippuosaaminen, jonka studion aiemmat pelit ja sen lahjakkuus ovat jo osoittaneet. Se on tämä kollektiivinen henki, jonka löydämme tästä yhteistyöstä, jossa maailmamme tämänhetkiset haasteet vastaavat ihmeellisyyden tunteeseen: miten rakentaa ja jälleenrakentaa, olla muutoksen tekijä yhteisössä", Focus Entertainmentin sisältöjohtaja Yves Le Yaouanq maalailee.

Vielä salaperäiseksi jäävästä projektista voi odotella tarkempia tietoja joskus tulevaisuudessa.