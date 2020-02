Mulan, Top Gun 2, Black Widow... Viime yön Super Bowlissa ei ollut puutetta uusista leffatrailereista

Viime yönä pidetty Super Bowl on viihdyttänyt jalkapallon ohella myös leffatrailerein, kuten tapana on.

Kansas City Chiefsin voittoon päätyneen ottelun kylkiäisinä nähtiin trailereita laidasta laitaan. Parrasvaloihin kohosivat muun muassa Black Widow, Mulan, Top Gun 2 sekä James Bond -raina No Time to Die. Myös Disney+-palveluun saapuvat Loki, WandaVision ja The Falcon and the Winter Soldier esittäytyvät ensimmäistä kertaa lyhyellä videopätkällä.

Mulan:

Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier:

Minions: The Rise of Gru:

No Time to Die:

Black Widow:

F9: The Fast Saga:

Top Gun 2: