Noituri Pesukarhukaupungissa – Tuoreet Resident Evil 2 -modit vievät Geraltin ja Cirin zombijahtiin

Tuoreet Resident Evil 2:n uusintaversion modit korvaavat Leonin ja Clairen hahmot Geralt of Rivialla ja Cirillä.

Wiwilz-nimimerkkiä käyttävän modaajan luomusten avulla koko pelin kampanjan voi siis halutessaan läpäistä The Witcher 3:sta tutulla kaksikolla. Mutanttien lahtaaminen Geraltilla ja Cirillä lieneekin jokaisen Noituria ja selviytymiskauhua rakastavan unelmakombo.

Modihahmojen kehitys on vielä melko alkuvaiheessa, joten pientä ja isompaakin säätöä on odotettavissa.

Modit voi ladata PC:lle NexusMods-sivustolta: Ciri ja Geralt.

Resident Evil 2:n uusioversion julkaisemisen jälkeen fanien rakentelemista modeista on saatu nauttia myös muun muassa Darth Vaderin muodossa.

Watch as Geralt of Rivia and Ciri make their way to the zombie-infested Raccoon City in this incredible mod for Resident Evil 2. https://t.co/ZWBfWjbQku pic.twitter.com/wlg1lbmSLq

— IGN (@IGN) February 1, 2020