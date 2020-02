Alkuperäisen Silent Hill -elokuvan ohjaaja Christophe Gans vahvistaa jatko-osan olevan työn alla

Silent Hillin ahdistava miljöö saatetaan nähdä jälleen kerran valkokankailla, mikäli ohjaaja Christophe Gansia on uskominen.

Ranskalaiselle Allocine-verkkosivustolle rupatellut Christophe Gans kertoo työstävänsä peräti kahta videopeleihin liittyvää elokuvaprojektia. Project Zero -sarjaan liittyvä elokuva nähtiin jo Japanissa vuonna 2014, länsimaihin suunnattua versiota on työstetty jollain tasolla jo vuodesta 2003 alkaen. Nyt tämä kyseinen projekti on siis langennut ainakin jollain tasolla Gansin harteille.

Ehkä se kiinnostavampi projekti on kuitenkin uusi Silent Hill -elokuva. Gans ohjasi vuoden 2006 elokuvaversion, joka onnistui puutteistaan huolimatta tavoittamaan pelisarjan tunnelman faneja tyydyttävällä tavalla. Ohjaaja ei kertonut, onko jossain hamaassa tulevaisuudessa häämöttävä elokuva jatko-osa vaiko uudelleenkäynnistely, mutta jotain on mitä ilmeisimmin kuitenkin tulossa.

Konamin on huhuiltu myös pakertavan parinkin Silent Hill -pelin parissa, joten ehkäpä elokuva liittyisi jollain tavalla näihin – tiedä häntä.