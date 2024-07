Muumilaakson asukkaat nähdään osana Sky: Children of the Night -peliä syksyllä

Thatgamecompany heittäytyy yhteistyöhön Muumien kanssa tulevan syksyn erikoistapahtumassa.

Sosiaalinen elämys Sky: Children of the Light on aiemmin tehnyt yhteistyötä muun muassa norjalaisen Aurora-artistin kanssa. Tove Janssonin Muumi-hahmojen kanssa pelaajat pääsevät kokemaan jonkinmoisen version vanhasta kunnon Näkymätön lapsi -tarinasta.

Kaudella juhlistetaan jokaisen mahdollisuutta olla oma itsensä ja mahdollisuuksia selättää lapsuudessa kohdattuja traumoja – tietysti Muumien lämminhenkisin keinoin. Uutisen alle on upotettu aiheen tiimoilta pienoinen kiusoittelutraileri, lisätietoja lupaillaan kuultavaksi lähempänä tapahtuman alkua.

Sky: Children of the Night on taipumassa ensi vuoden aikana myös dialogista täysin vapaaksi animaatiosarjaksi. Sky: The Two Embers näkyy vuonna 2025 myös pelin puolella kaksi kautta kattavana tuplatarinana.

Ilmaispelattava Sky: Children of the Night on saatavilla iOS:lle, Androidille, Switchille, PlayStationille ja PC:lle.