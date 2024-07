Call of Duty: Black Ops 6 -moninpeliä pääsee testaamaan elokuussa

Activision on julkistanut Call of Duty: Black Ops 6:n moninpelin beeta-päivämäärät.

Call of Duty: Black Ops 6 -moninpelin beetatestin esipääsyvaihe on käynnissä 30. elokuuta ja 4. syyskuuta välisenä aikana kaikilla alustoilla. Siihen voivat osallistua ne, jotka ennakkotilaavat Black Ops 6:n tai tilaavat tietyn Game Pass -jäsenyyden. Beetatestin toinen viikonloppu on avoinna kaikille pelaajille syyskuun 6.-9. päivänä.

Call of Duty: Black Ops 6 julkaistaan 25. lokakuuta Xbox Series X/S:lle, Xbox Onelle, PlayStation 5:lle, PlayStation 4:lle ja PC:lle.

Ensimmäisenä Microsoftin nimikkeenä Black Ops 6 tulee saataville myös valituille Game Pass -tilauksille heti julkaisupäivänä. Activision on vahvistanut, että Black Ops 6:n pelaaminen vaatii pysyvän internetyhteyden kaikissa pelitiloissa, myös yksinpelikampanjassa.

