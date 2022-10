NHL 23:n pelaajat kokevat tulleensa EA:n harhauttamiksi – yhteisömanagerit pulassa vihaisen palautevyöryn alla

Lukuisat NHL 23:a ennakkoon testanneet pelaajat kokevat, että Electronic Arts eli EA on luonut mainonnassaan paikoin harhaanjohtavan kuvan uusimman jääkiekkopelinsä ominaisuuksista.

Syytökset harhauttamisesta koskevat pelin presentaatioon tehtyjä muutoksia, joita EA mainostaa esimerkiksi verkkosivuillaan yhtenä NHL 23:n harvoista uudistuksista.

Presentaatiolla tarkoitetaan urheilupelien yhteydessä lähes kaikkea ottelun aikana esitettävää varsinaisen lajin suorittamisen ulkopuolista sisältöä. Presentaatiota ovat esimerkiksi selostus, yleisö ja yleisön äänet, tilastografiikat ja pelikatkoilla soitettava musiikki.

EA kertoo sivuillaan lisänneensä peliin ennen ottelun alkua jäälle heijastettavia videoita, joiden on tarkoitus nostattaa tunnelmaa. Pelaajien kokemusten perusteella uudistus koskee kuitenkin vain 6:tta joukkuetta NHL:n 32:sta joukkueesta, mitä EA ei mainitse mainoslauseissaan yksiselitteisesti.

Sen lisäksi, että kehittäjät ovat lisänneet noin 10 sekuntia kestävän alkushow'n vain muutamille joukkueille, ei esitystä näytetä näidenkään joukkueiden kohdalla jokaisessa ottelussa.

Jäävideoiden ohella pelaajien hermoja ovat koetelleet muilla presentaation osa-alueilla otetut taka-askeleet.

Asetuksissa ei ole enää mahdollisuutta valita täyden tai tiivistetyn presentaation välillä, vaan NHL 23:ssa ainoa vaihtoehto myös offline-otteluissa on tiivistetty presentaatio.

Käytännössä tiivistetty presentaatio tarkoittaa muun muassa sitä, että normaaleilla pelikatkoilla ei näytetä lainkaan uusintoja ja maaleista näytetään vain yksi uusinta.

EA kertoo EASHL:n ja maajoukkueiden erilaisten jäävideoiden määrän tarkasti, mutta jättää lukumäärän NHL-joukkueiden osalta avoimeksi. Kuvakaappaus NHL 23:n omalta verkkosivustolta.

Pelin mainonta ja karsittu presentaatio ovat nousseet viime päivinä selvästi puhutuimmaksi aiheeksi sekä NHL-pelisarjan Reddit-sivulla että EA:n omalla NHL-keskustelualueella.

Aluksi monet pelaajat tuntuivat olettavan, että puutteet johtuisivat vain bugista tai ennakkotestiversion rajallisuudesta. EA_Kent-nimimerkillä esiintyvä EA:n yhteisömanageri kuitenkin vahvisti pelisarjan omalla keskustelualueella, että pakotettu tiivistetty presentaatio on NHL 23:n tarkoituksellinen ominaisuus.

Turhautuneen oloiset ihmiset ihmettelevät nyt viesteissään sitä, miksi kehittäjät ovat paikoin typistäneet presentaatiota pelissä, jonka mainoslauseissa hehkutetaan "paranneltua presentaatiota".

Pelaajat ovat vaatineet kiivaasti selityksiä hämääväksi kokemalleen mainonnalle ja poistetulle asetukselle. EA:n yhteisömanagerit ovat kuitenkin toistaiseksi vain levitelleet kuvainnollisesti käsiään ja todenneet tiedottavansa asiasta enemmän heti, kun EA antaa heille jotain tiedotettavaa.

EA ei ole toistaiseksi kommentoinut syytöksiä ja ratkaisujaan tarkemmin, vaikka kohu on kytenyt jo useamman vuorokauden ajan.

Myös yhteisömanagerit ovat saaneet osansa kritiikistä ja ovat palautemeren väliin kirjoittamissa viesteissään joutuneet rauhoittelemaan keskustelualueella kuumenevia tunteita.

Mitä EA tarkalleen lupasi?

Koska monet pelaajat kokevat saaneensa EA:lta väärän kuvan pelistä ja osa väläyttelee jopa ryhmäkannetta harhaanjohtavasta mainonnasta, on aiheellista tarkastella, mitä mainoslauseissa todella sanotaan.

Ehkäpä näkyvimmällä paikalla, NHL 23:lle omistetun englanninkielisen verkkosivuston etusivulla, EA kuvailee jäälle heijastettuja videoita tiiviisti näin:

"Muun muassa NHL-joukkueiden ja maajoukkueiden jäälle heijastettavat videot saavat sinut uppoutumaan hetkeen jopa offline-pelimuodoissa."

EA avaa asiaa hieman tarkemmin pelin uudistukset listaavalla alasivullaan:

"Näe täysin uudet jääprojektiot otteluiden alussa, autenttiset jäälle heijastettavat videot NHL-joukkueilla offline-peleissä, 11 kustomoitavaa alkushow'ta EASHL:ssä ja offline-peleissä sekä 11 uutta kansallislauluesitystä kansainvälisissä otteluissa."

Presentaation uudistuksia vielä tarkemmin käsittelevässä artikkelissaan EA taas toteaa:

"Pelin jälkeiset animaatiot eivät ole ainoa asia, jota päivitetään tänä vuonna, sillä mukana on myös uusi ottelua edeltävä elämys. Se pitää sisällään jäälle heijastettavia videoita ja valotikkuja heiluttavan yleisön pelaajien valmistautuessa aloitukseen. Jäälle heijastettavat videot ovat mukana World of Chelissä, jossa voit kustomoida niitä omalle joukkueellesi tai käyttää yhtä monista NHL-joukkueiden, mukaan lukien Avalanche, Lightning, Maple Leafs, Canucks, Hurricanes ja Flyers, autenttisista jäälle heijastettavista videoista."

Ja vielä presentaation uudistuksille omistetulla videolla todetaan näin:

"Alkushow't kaipasivat hieman huoltoa. Tiesimme, että halusimme lisätä niihin vähän lisää tunnetta. Jos tiedätte ne, mitä me siis kutsumme jääprojektioiksi, ne isot animoidut grafiikat, jotka heijastetaan jäälle alkushow'n aikana. Me lisäsimme ne peliin tänä vuonna. Eikä vain autenttisille joukkueille, vaan myös World of Cheliin ja EASHL:ään."

"Include" on monitulkintainen sana, jonka tarkka merkitys vaihtelee sanakirjasta toiseen. Kuvakaappaus NHL 23:n omalta sivustolta.

Kahdessa ensimmäisessä mainosvirkkeessään EA puhuu yleisesti "NHL-joukkueista" eikä tuo millään tavoin esiin sitä, että ominaisuus koskisi vain muutamia sarjan joukkueita. Lauseet eivät silti tarkalleen ottaen lupaa sitäkään, että uudistus kattaisi varmasti kaikki sarjan joukkueet.

Videolla kehittäjät sanovat lisänneensä jäävideot "autenttisille joukkueille" ja vertaavat niitä heti perään pelaajien itse luomiin joukkueisiin. Autenttisten eli aitojen joukkueiden voidaan tulkita tarkoittavan esimerkiksi joko ylipäätään oikeita joukkueita eli NHL-joukkueita tai sitten joukkueita, joiden oikeisiin otteluihin kuuluvat jäälle heijastettavat videot eli joille jäävideot ovat autenttisia.

Jälkimmäinen tulkintakaan ei tosin riittäisi selittämään kehittäjien ratkaisua, sillä NHL:ssä jäälle heijastettavia videoita käyttävät muutkin kuin vain peliin EA:n valitsemat kuusi joukkuetta.

Yksityiskohtaisemmassa artikkelissaan EA tarkentaa, että autenttisia jäälle heijastettavia videoita on pelissä "monilla" eli ei kaikilla NHL-joukkueilla. Sen jälkeen EA käyttää sanaa "including" eli suomeksi "mukaan lukien" tai "sisältäen" ja listaa kuusi joukkuetta, jotka pelaajien havaintojen perusteella ovat samalla myös ainoat joukkueet, joita uudistus koskee.

Grammarphobia-sivusto on selvittänyt laajasti include-sanan merkitystä useista tunnetuimmista englannin sanakirjoista. Osa sanakirjoista rajaa sanan tiukasti sellaisiin yhteyksiin, joissa luetellaan vain osa johonkin kokonaisuuteen kuuluvista osista, kun taas joidenkin sanakirjojen mukaan sanaa voidaan käyttää myös silloin, kun luetellaan kaikki johonkin kokonaisuuteen kuuluvat osat.

NHL 23:n suomenkielinen sivusto ei sen sijaan jätä sijaa tulkinnoille. Sivuston mukaan "[pelaaja voi] käyttää jotakin monista autenttisista NHL:n jääheijastuksista joukkueille, joita ovat esimerkiksi Avalanche, Lightning, Maple Leafs, Canucks, Hurricanes ja Flyers."

Pelaajien kokemusten mukaan suomenkielisen sivuston lupaus ei yksiselitteisesti pidä paikkaansa.

EA julkaisee NHL 23:n virallisesti tänään perjantaina 14. lokakuuta. Pelin puutteet paljastaneista pelaajista suurin osa on kuukausimaksullisen EA Play -palvelun käyttäjiä, jotka pääsivät tuotteeseen käsiksi jo aiemmin 10 tunnin ennakkokokeilun kautta.

NHL-sarjan pelejä ja muita urheilupelejä on kritisoitu vuosikymmenten ajan siitä, että ne julkaistaan vuosittain täysihintaisina uusina peleinä, vaikka varsinaisia uudistuksia on monesti hyvin vähän.