Witchfiren ennakkojulkaisu siirtyy – pelin tyylilajikin muuttui

Witchfiren ennakkojulkaisu siirtyy vuoden 2023 alkupuolelle.

Kehittäjä The Astronauts teki päätöksen siirtää synkkää fantasiaräiskettään pidemmälle tulevaisuuteen pelimuutosten vuoksi. Aiemmin areenataisteluksi suunniteltu peli muuttui avoimen maailman rellestykseksi.

Witchfire sijoittuu vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa pelaajan tehtävänä on metsästää noitaa kirkon käskystä. Apuvälineinä sankarilla on erilaisia pyssyttimiä sekä taikuutta, joita sekoittamalla vihollisten nujertaminen näyttää sujuvan varsin näppärästi.

The Astronauts -studio on tunnettu aikaisemmasta The Vanishing of Ethan Carter -pelistään ja tiimi muodostuu entisistä People Can Flyn työntekijöistä.

Witchfire saapuu PC:lle The Epic Game Storen kautta ensi vuoden alussa.