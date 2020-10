NiGHTSin jalanjäljissä kulkevan Balan Wonderworldin alkuvideo julkaistiin pelaajien nähtäväksi

Square Enix julkaisi YouTube-kanavallaan Balan Wonderworldin alkuvideon kokonaisuudessaan.

Kyseessä on Balan Companyn ja Arzestin tekemä tasohyppelypeli, jonka ohjaajana toimii Segalla pitkään vaikuttanut Yuji Naka. Kuvittajana puolestaan toimii niin ikään Segalla pitkään vaikuttanut Naoto Ohshima. Kaksikon CV:stä löytyy lukuisia klassikoita, kuten Phantasy Star, Sonic the Hedgehog ja NiGHTS Into Dreams.

Pelin on määrä ilmestyä samaan aikaan niin Xbox Series-konsoleille ja Xbox Onelle, PlayStation 4:lle ja 5:lle, Switchille kuin PC:llekin 26.3.2021. Alkuvideon pääset tsekkaamaan alta.