Kasvomaskit saapuivat Pokémon Go -pelin sisäiseen kauppaan

Kasvomaskit ovat viime aikoina olleet monien huulilla. Ja kasvoilla tietenkin. Nyt maskit ovat saapuneet myös Pokémon Go -peliin.

Simppelit mustat ja valkoiset maskit ovat tästä päivästä lähtien saatavilla ilmaiseksi pelin sisäisestä kaupasta, joten valuuttaa niiden käyttöön ei tarvitse käyttää.

Maskeja on lienee luvassa jatkossa lisääkin. Esimerkiksi Verizon-yhtiön amerikkalaiset asiakkaat voivat saada käyttöönsä mustanpuhuvia maskeja yhtiön logolla varustettuna.

— GoNintendoTweet (@GoNintendoTweet) October 20, 2020