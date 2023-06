Nintendo Direct oli Marion ja kumppaneiden juhlaa – kaksi uutta peliä julkistettiin trailereiden kera

Vanha kunnon Mario kumppaneineen elää ja porskuttaa hyvin, todisti eilinen Nintendo Direct -lähetys.

Ensiksi parrasvaloihin pääsi vanhan Super Nintendo -klassikko Super Mario RPG: Legend of the Seven Starsin uusioversio. Modernisoitu rooliseikkailu on päivitetty ainakin ulkoasunsa puolesta nykyraudalle passelimmaksi, mutta muutoin meininki näyttäisi hyvin pitkälti siltä, mitä se oli kultaisella 90-luvullakin.

Nimeltään aiempaa simppelimmäksi muuttunut Super Mario RPG julkaistaan Switchille marraskuun 17. päivä.

Vanhaa kunnon 2D-tasohyppelyä puolestaan tarjoaa Super Mario Bros. Wonder. Tällä kertaa seikkailua voi harrastaa peräti neljän pelaajan kera, hahmoista mukana ovat Marion ohella Toad, Daisy, Peach sekä tietysti Luigi.

Super Mario Bros. Wonder julkaistaan Switchille lokakuun 20. päivä.