Viime vuoden lopussa julkaistu Need for Speed -kaahailu kurvailee Game Passiin – muutkin kesäkuun loppupuoliskon lisäykset selvillä

Microsoft on paljastanut lisää Game Pass -lisäyksiään kesäkuun jälkipuoliskolle, tällä kertaa myös hieman heinäkuun puolelle.

Kovalla hypetyksellä julkaistu mutta kohtuullisen vähälle huomiolle viime vuoden ilmestymisensä aikaan jäänyt Need for Speed Unbound on tällä kertaa ehkäpä lisäysten nimekkäin tuotos. Tarjolla on toki jälleen monenlaista muutakin tahkottavaa kesähelteille, genrestä jos toisestakin. Listaus päivämäärineen, alustoineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen uutisen lopussa.

Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

22.6.

Need for Speed Unbound (pilvi, PC, Xbox Series X|S) – EA Play

The Bookwalker (pilvi, PC)

27.6.

Bramble: The Mountain King (pilvi, PC, Xbox)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (pilvi, PC, Xbox Series X|S)

29.6.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (pilvi, PC)

3.7.

Arcade Paradise (Xbox, PC)

5.7.