Uuden sukupolven pelejä ja pelikuvaa – Xbox Series X -peliesittely ensi viikolla

Microsoft esittelee Xbox Series X:lle saapuvia pelejä tulevassa Inside Xbox -lähetyksessään.

Esittely tulee hyvin todennäköisesti keskittymään kolmannen osapuolen nimikkeisiin, sillä Microsoft on ilmaissut suunnittelevansa Xbox Games Studiosin pelien julkistamisen varalle jotain suurempaa vielä tälle kesälle. Inside Xbox tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen Microsoftin kehittäjäkumppaneiden seuraavan sukupolven konsolin peleihin ja pelikuvaan.

Yksi nimike, joka ehdottomasti tullaan näkemään, on Ubisoftin Assassin's Creed Valhalla. Studio kertoo Twitterissä paljastavansa mielellään Assassin's Creed Valhallan pelikuvaa ensimmäistä kertaa juuri First Look Xbox Series X Gameplay -esityksessä. Ubisoft julkaisi aiemmin tänään Assassin's Creed Valhallan elokuvallisen trailerin, ja ensimmäiset yksityiskohdat Viikinki-teemaisesta Assassin's Creed -pelistä.

Inside Xbox, sisältäen First Look Xbox Series X Gameplay -esityksen, lähetetään suorana verkossa 7. toukokuuta, suunnilleen kello 18.00 Suomen aikaa. Voit katsoa Inside Xbox -lähetystä esimerkiksi Xboxin YouTube-kanavan kautta tai Twitchissä.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020