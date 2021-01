Nintendo ostaa pitkäaikaisen kanadalaisen kumppaninsa Next Level Gamesin.

Next Level Gamesin ja Nintendon yhteistyö syvenee entisestään, sillä studio siirtyy japanilaisjätin omistukseen. Next Level Gamesin tunnetuimpia pelejä ovat muun muassa Tom Clancy's Ghost Recon, NHL Hitz Pro, Super Mario Strikers ja Luigi's Mansion 3, joka on studion viimeisin Nintendon julkaisema nimike.

Yrityskauppa on tarkoitus sinetöidä 1. maaliskuuta 2021, kunhan kaikki asiaankuuluvat ehdot täyttyvät.