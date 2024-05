Nintendo ostaa Switch-käännöksissä kunnostautuneen Shiver Entertainmentin

Nintendo on aikeissa ostaa kehittäjä Shiver Entertainmentin.

Nintendo, Shiver Entertainment ja tämän aiempi emoyhtiö Embracer Group ovat tehneet sovinnon studion päätymisestä japanilaisjätin hoiviin. Shiverillä on aiempaakin kokemusta Nintendosta, onhan studion kättenjälkeä esimerkiksi Mortal Kombat 1:n ja Hogwarts Legacyn Switch-käännökset.

Miamissa majaileva Shiver Entertainment on perustettu vuonna 2012 ja vuosien varrella studio on avustanut esimerkiksi Scribblenautsin, Need for Speedin, Guitar Heron ja FIFA-sarjan pelien kehitystyössä eri alustoille. Embracer Groupin haaviin pelitalo päätyi vuonna 2021.

Lisätietoja Nintendon tiedotteesta, täältä.