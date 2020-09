Nioh 2:n toinen laajennus julkaistaan lokakuussa, kertoo kehittäjä Team Ninja.

Darkness in the Capital -nimellä kulkeva lisäpaketti tuo Nioh 2 -pelaajille niin uutta tarinasisältöä, pomotaisteluja taitoja kuin aseitakin. Erityisesti lähitaistelua arvostavat pelaajat tulevat kuuleman mukaan olemaan mielissään. Darkness in the Capital julkaistaan lokakuun 15. päivä.

Nioh 2:n pariin päästään ainoastaan PlayStation 4:llä. Joonas Suonperän kynäilemän täyden viiden tähden arvostelun voi lukea täältä.