Among Us on niin suosittu, että sen kehittäjät peruivat jatko-osan

Among Usin kehittäjä InnerSloth ilmoitti juuri peruuttaneensa suunnitellun jatko-osan ensimmäisen pelin yllättävän suosion vuoksi.

Indienimike Among Usille halutaan antaa kaikki tuki ja huomio sen kerättyä ympärilleen suuren pelaajayhteisön. Peli on tällä hetkellä Steamin kolmanneksi pelatuin nimike. Jatko-osaa suunniteltiin pääasiassa siksi, ettei ensimmäisen osan koodipohjaa ole rakennettu tukemaan niin paljoa uutta sisältöä ja sen koettiin olevan hieman vanhentunut.

"Kuitenkin sen näkeminen kuinka monet ihmiset nauttivat Among Us 1:stä, todella saa meidät haluamaan tukea peliä ja viemään sen seuraavalle tasolle", kertoo InnerSloth blogikirjoituksessaan. Kaikki Among Us 2:een suunniteltu sisältö lisätään Among Us 1:een.

Among Us on partypeli, jossa työskennellään ryhmänä yrittäen selvittää, kuka sabotoi avaruusaluksen miehistöä. Vuonna 2018 julkaistu nimike on saatavilla PC:lle sekä iOS- ja Android-laitteille.