Dragon Quest XI ja XI S ylittävät kuuden miljoonan kopion myynnin - XI S saapuu uusille alustoille

Square Enix ilmoitti, että Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age on myynyt yli kuusi miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.

Kokonaisluvussa ovat yhdistettyinä sekä fyysinen että digitaalinen myynti. Mukaan on laskettu kaikki alkuperäisen Dragon Quest XI:n sekä sen parannellun version eli Dragon Quest XI S:n kopiot.

Marraskuussa 2018 julkaistu Dragon Quest XI on saatavana PlayStation 4:lle maailmanlaajuisesti, 3DS:lle Japanissa ja Steamin kautta Japanin ulkopuolella. Dragon Quest XI S puolestaan on tällä hetkellä saatavilla vain Nintendo Switchille.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition julkaistaan PlayStation 4:lle, Xbox One:lle sekä PC:lle (Steam, Epic Games Store ja Microsoft Store) 4. joulukuuta.

