No Man’s Sky Origins julkaistaan ensi viikolla – päivitys aloittaa uuden aikakauden

Hello Games julkaisee No Man's Sky -päivityksen ensi viikolla.

No Man’s Sky Origins -nimellä julkaistava iso päivitys tuo peliin reippaasti uutta sisältöä. Tarkempia yksityiskohtia luvataan kertoa lähiaikoina.

Neljä vuotta sitten julkaistun avaruustutkimuspelin isokokoinen päivitys Beyond ilmestyi viime vuonna, tuoden mukanaan VR:n sekä reilusti laajennetun verkkopelaamisen. Sen jälkeen Hello Games on ahkeroinut päivittääkseen nimikettään hillitymmin, mutta säännöllisesti.

No Man's Sky on saatavilla PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle.

