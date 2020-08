No More Heroes matkalla Switchille? – Taiwanin ikärajalautakunta lipsautti jälleen

Alkuperäinen No More Heroes näyttäisi olevan matkalla Switchille.

Virallista tiedotusta asian tiimoilta ei ole nähty, mutta Taiwanin ikärajalautakunta on arvioinut ikärajan tulevalle Switch-käännökselle. Lisäksi julkaisijana näyttäisi toimivan Marvelous Inc.

Täysin varmaa julkaisun tapahtuminen ei ole, mutta ikärajan arviointi on yleensä vahva merkki nimikkeen olemassaolosta. Viimeksi näin kävi, kun kyseinen laitos lipsautti verkkoon Crash Bandicoot 4: It's About Timen ikärajan ennen aikojaan.

No More Heroes julkaistiin alunperin yksinoikeudella Nintendon Wiille vuonna 2008. Peli herätti aikoinaan huomiota roisin huumorin lisäksi verisyydellään ja se julkaistiinkin Japanissa ja Euroopassa vain sensuroituna versiona.

PlayStation 3:lle julkaistiin vuonna 2011 paranneltu ja sensuroimaton versio nimellä No More Heroes: Heroes' Paradise. Xbox 360 -versio puolestaan julkaistiin vain Japanissa.