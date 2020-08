Parhaat PS4-pelit kautta aikojen Metacriticin mukaan

Metacritic julkaisi parhaimmat arvosanat saaneet PlayStation 4 -pelit kautta aikojen.

Red Dead Redemption 2 – Metascore 97, käyttäjäarvosana 8.4 Grand Theft Auto V – Metascore 97, käyttäjäarvosana 8.4 Persona 5 Royal – Metascore 95 , käyttäjäarvosana 8.1 The Last of Us Remastered – Metascore 95, käyttäjäarvosana 9.2 God of War – Metascore 94, käyttäjäarvosana 9.1

Koko listan voi katsastaa Metacriticin sivulta, josta löytyy myös muiden alustojen listaukset arviointien mukaan.

Kaikkien alustojen ja aikojen korkeimman kokonaisarvion saanut peli on vuonna 1998 julkaistu The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nintendo 64:n nimike on saavuttanut lähes täydellisen Metascoren 99 ja käyttäjäarvosanan 9.1.

Sivusto muutti heinäkuussa käytäntöään käyttäjäarvostelujen suhteen: Metacritic ei enää anna arvostella peliä heti julkaisupäivänä