Ensi vuonna paremmalla onnella: toimituksen toiveet ja odotukset vuodelle 2021 Elden Ringistä kauan odotettuun James Bondiin

Ensi vuosi tuo tullessaan jos mitä kaikkea, tässä toimituksemme jäsenten toiveet ja odotukset tulevalle vuodelle.

Risto Karinkanta

Muun muassa Fallout-, Dishonored-, Doom- ja Wolfenstein -pelejä julkaissut Bethesda Softworks on tarjoamassa vuonna 2021 pari erikoisempaa julkaisua. Toimintaseikkailupelit Deathloop ja Ghostwire: Tokyo julkaistaan luultavasti ensin PS5:lle ja myöhemmin PC:lle. Ja on heiltä tulossa joskus myös Starfield ja Elder Scrolls VI, jos joku niiden valmistumiseen jaksaa uskoa.

2K perusti marraskuussa 2019 uuden Cloud Chamber -studion. Pitkään velloneiden huhujen päätteeksi paljastettiin, että studio kehittää Bioshock 4:ää! Siinäpä onkin odottamista, sillä edellinen osa julkaistiin vuonna 2013.

Ranskalainen Endless Space -peleistä tunnettu Amplitude Studios kehittää uutta Civilizationin tappajaa, Humankind-peliä. Kun studiolla on vielä Segan resurssit tukenaan, on odotettavissa korkeatasoinen strategiapeli.

Lisäksi odotan tietysti sitä, että Cyberpunk 2077 on bugien puolesta pelattavassa kunnossa.

A-P Kuutila

Eiköhän se Cyberpunk 2077 lykkäänny vielä pari kertaa, joten jatketaan sen odottelua ensi vuonna. Eiku täh, tuliko se muka jo?! Ja hirveän kohun kera. No, odottelen ensi vuonna hyvin palvelleen maailman parhaan telkkarini hajoamista. Uuden telkkarin kylkeen voikin sitten hankkia Series X:n.

Senja Littman

Odotan tietysti Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:n julkaisua kuin kuuta nousevaa. Toinen himoitsemani teos on Frogwaresin Sherlock Holmes: Chapter One, joka seuraa nuoren ja komean Sherlockin edesottamuksia Välimeren maisemissa. Näiden lisäksi Steam-toivelistani on täynnä mielenkiintoisia indiepelejä kuten The Alien Cube, Strangeland, Sun Haven sekä The Fold: Ingression. Toivottavasti kaikki tai ainakin osa edellisistä näkee päivänvalon vuoden 2021 aikana.

Niko Lähteenmäki

Vuodelta 2021 odotan eritoten kahta nimikettä: ensimmäinen niistä on The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ja toinen No More Heroes III. Pidin kovasti aikaisemmista Travis Touchdownin seikkailuista (tätä Switchin uusinta Travis Strikes Again -kikkaretta ei lasketa), joten toivon todella, että Suda 51 ei petä minua samalla tavalla kuin SWERY. Aiheesta voi lukea lisää vuoden pettymykset -artikkelista.

Petri Kataja

Kuten vuoden pettymysten artikkelissa tulikin todettua, niin kaikki vuodelle 2020 kirjaamani toiveet jäivät toteutumatta. Edelleen toiveissa on The Legend of Zelda: Breath of the Wildin nimeämättömän jatko-osan jonkin sortin infopaketti, jos ei jopa ihan julkaisu. Lisäksi Hollow Knight: Silksong olisi mukava saada omiin näppeihin, koska Hollow Knightin ykkösosa on yksi parhaista viime vuosien metroidvania-nimikkeistä. Niin, ja olisihan se seuraava James Bond -rymistely No Time to Die kiva nähdä elokuvateatterissa.

Mutta mitäpä uutta sitä vuodelle 2021 keksisi? Jotain merkittäviä uuden sukupolven konsolien julkaisuja toivoisi tietenkin. Nyt horisontissa ei ole vielä paljoa kiinnostavaa. Uudesta God of Waristakin on nähty vain logo, joka ei vielä intoa paljoa nostata. Eipä sitä nyt muuta oikein keksi.

Mutta hei, ensi vuonnahan pitäisi olla oikein kunnon elokuvavuosi! Suurin osa 2020:n tuotoksista siirrettiin 2021:n puolelle, joten jos kaikki menee hyvin, niin ei pitäisi olla tarjonnasta pulaa. Jatko-osia ja tunnettuihin tarinoihin perustuvia rainojakin on jos jonkin verran. Robert Downey Jr.:n kolmas Sherlock Holmes, Matrix 4, Mission: Impossible 7, Uncharted, Dune, The Suicide Squad, aiemmin mainittu No Time to Die ja ties mitä muuta. Toivottasti sekaan mahtuu kosolti yllättäviä alkuperäisfilmejä.

Niin ja uusi vuosi saisi olla noin muutenkin kaikkea muuta kuin mitä 2020 oli.

Petri Leskinen

Kuten Cyberpunkin julkaisu todisti, vanhat konsolit ovat melkoinen riippakivi studioille. Toivon, että linjastot puskevat uutta rautaa kauppojen hyllyille sitä tahtia, että pelintekijät voivat hiljalleen unohtaa Xbox Onen ja PlayStation 4:n AAA-pelien kehityspalavereista. Odotuksissa on siis paremmin toimivia pelejä, kauniita maisemia ja tyytyväisempiä kuluttajia. Ehkäpä olisi kiva kuulla myös jotain Playdeadin tulevasta julkaisusta...

Tarja P-K

Elden Ring. Pyydän.

Jaakko Herranen

Saataisiinko jo jotain oikeita uuden konsolisukupolven pelejä, oi rakkaat kehittäjät? Ainiin, Halo Infinite.

Tero Lepistö

Xboxilla Halo Infinite on odotuslistan ehdottomassa kärjessä, samoin kuin seuraava Forza. Pleikkarilla olisi puolestaan mahtava päästä mäiskimään Kratoksella entistä komeammissa maisemissa tai ihailla Ratchetin vieläkin teräväpiirtoisempaa turkkia. Toisin sanoen niitä oikeasti päräyttäviä tuoreen sukupolven AAA-titteleitä kaipailen, olkootkin ne sitten tylsänvarmoja jatko-osia jo hyväksi havaituille sarjoille.

Toni Turunen

Odotuslista alkaa olla jo melkoisen pitkä tulevalle vuodelle, vaikka päivämääristä ei ole vielä varmuutta. Osa tulevista tekeleistä on saanut omissa silmissäni backlog-leiman jo ennen julkaisuaan, päivämäärät kun ovat siirtyneet tuon tuostakin.

PS4-listalla odottelen tällä hetkellä eniten Back 4 Bloodia, mutta myös Insurgency: Sandstorm pitää kokea jo pelkästään sen vuoksi, että tuttu pelikaveri on hehkuttanut sitä lähes kyllästymiseen asti. Outriders voi onnistuessaan olla mainio co-op-rullailu. Myös Crimson Desert vaikutti mielenkiintoiselta. Pääasiallisesti pyrin pelaamaan pelit vain PlayStation 5:llä, vaikka kovalevyn tilanpuute tuleekin olemaan iso haaste.

Luonnollisesti PlayStation 5:n lista on jo huomattavasti pitempi, vaikka vanha sotaratsu PS4:n muodossa odottaa sekin vielä uudenkarheaa pelirytkettä kitusiinsa. Onpa joukkoon eksynyt myös yksi PC-nimike Darkest Dungeon 2:n muodossa, sillä sitä tuskin tulee konsoleille heti julkaisussa. Palstatilaa ei ole rajoitettu, mutta lyhyesti ja ytimekkäästi odotuslista kommentteineen näyttää tältä:

Deathloop: alkuun pidin tätä hieman outona, mutta samalla kiehtovalta. Kyllä kiitos, tämä pitää kokea.

Diablo 4: yksi Diablo-seikkailu mahtuu aina mukaan. Keep them coming!

Dragon Age IV: olen hieman varovainen tämän pelin odotusten suhteen. Millainen maailma ja juoni saadaan?

Dying Light 2: ykkösosa asetti riman erittäin korkealle. Suuret odotukset myös tämän suhteen, etenkin co-op-pelaamisen osalta.

Elden Ring: päivää tynnyristä, kuulin tästä ensi kerran vasta Game Awardsissa. Nyt se on vuoden odotetuimpien tulokkaiden listalla.

Evil Dead: elokuvat nähty, upeita rainoja. Odotan hyytäviä hetkiä ja mielenkiintoista tarinaa.

Evil West: tämäkin tuli puskista. Kyllä, haluan olla se ylivoimainen sankari, joka voittaa kaikki vaikeudet, selviää kauheuksista ja pelastaa maailman.

Green Hell: Selviytymistä tuntemattomalla alueella. Kyllä kiitos! The Forestin jatko-osaa odotellessa tämä välipala pitää kylläisenä.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice: edeltäjä oli oikein maistuva. Nimike on vain jatko-osa, yltääkö samalle tasolle huumorin ja kaksimielisyyksien osalta?

Mass Effect 5: Tämä taitaa mennä jo vuoteen 2022. Kakkososan läpikahlaaminen oli upea pelikokemus. Andromeda ei oikein iskenyt. Odotuksia on.

Quantum Error: antakaa mulle kauhua! Tulisi jo, haluan säikähtää.

Resident Evil Village: Montako niitä Ressuja kaiken kaikkiaan on. 25 osuu aika lähelle. Pakkohankinta, sukat ehtivät pyörähtää jaloissa useamman kerran ennen julkaisua. Enempää en aio katsoa kuin yhden trailerin.

Returnal: En ole koskaan pettynyt Housemarquen pelituotantoon. Tämäkin näyttää ennakkoon erityisen upealta.

